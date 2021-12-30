Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan'dan yeni yıl mesajı

Mutlu Ayhan yayımladığı yeni yıl mesajında, “Çok zor geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2022 yılının tüm olumsuzluklardan uzak sağlık ve huzur dolu, bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum” dedi.

MTO Başkanı Ayhan, 2022 yılına girerken yayımladığı yeni yıl mesajında son iki yıldır yaşanan salgın ve son aylarda yaşadığımız yangın ve sel afetleri sebebiyle Marmaris olarak çok zor bir dönemden geçtiğimizi ve buna bağlı olarak ilçe ekonomisinin büyük zarar gördüğünü söyledi. 2022 yılının ise daha iyi bir yıl olacağına inandığını belirten Başkan Ayhan, bu yıl Marmaris için umut dolu bir turizm sezonu hedeflediklerini işaret etti.

Alınan tedbirler ışığında geçtiğimiz yıla oranla daha başarılı bir turizm sezonu yaşanacağına dikkatleri çeken Başkan Ayhan, “İlçemizde salgının başından beri tüm tedbirlere riayet ediliyor. Aşılamada Türkiye ortalamasının üzerindeydik. Hatırlatma dozunu yaptırarak bunu devam ettirmek zorundayız. Vaka sayılarımız ne kadar düşük olursa turist sayımız o kadar artar" dedi.

MTO olarak 2022 yılında 'Sürdürülebilir Turizm' başlığı altında bir yol planı hazırladıklarını söyleyen Ayhan şöyle devam etti; “Bu yıl iklim krizi ile mücadele kapsamında eğitimlerimiz olacak. İşletmelerimizi “Güvenli ve Yeşil Turizme” uygun hale getireceğiz. Sektörel eğitimlerimiz yine online olarak üyelerimize sunulacak. Amos Kazısı ve Phoenix Yüzey Araştırması devam ederken, arkeolojik çalışmalarımıza Nimara'yı da ilave edeceğiz. Bu yıl fuar takvimine Danimarka ve İsveç'i de ekledik. İskandinav Pazarı'nda eski günlere dönmek için çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Pandemi nedeniyle iptal edilmediği sürece en önemli uluslararası fuarlarda Marmaris'imizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. İlaveten, İngiltere ile bağlarımızı güçlendirecek önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz ve bu konuda önemli bir mesafe kat ettik. Bu yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2022 yılının Marmaris için ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir yıl olması adına Oda olarak çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hep birlikte daha iyi bir Marmaris için çalışacağız. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, 2022'nin sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum"