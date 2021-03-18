Marmaris Ticaret Odası üyeleri için banka kredi desteği anlaşması yaptı

Özel bir bankanın hazırladığı kampanya kapsamında Marmaris Ticaret Odası (MTO) üyeleri ve işletme sahipleri, kredi kullanabilecekler.

Kredi anlaşması için düzenlenen törende, özel bankanın Marmaris Şubesi Müdürü Mete Tatlıtuğ, İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi Gökhan Şulen, Marmaris Ticaret Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan'a ve Genel Sekreter Taşkın Baykara'ya kampanyanın detayları hakkında bilgi verdi. Başkan Ayhan, MTO üyesi işletmelere sağlanan kredi desteği için TEB Şube Müdürlerine teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Marmaris Ticaret Odası üyelerinin de yararlanabileceği kampanya kapsamında, işletme sahipleri ilk 3 ay ödemesiz ve sonrasında aylık eşit taksitlerle ödenmek üzere maksimum 36 ay vadeli kredi kullanabilecekler. Protokol kapsamında hazırlanan bahar kredisi kampanyasının 1 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacağı belirtildi.