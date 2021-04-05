Marmaris Ticaret Odası üyeleri taleplerini Ankara'ya iletti

Mutlu Ayhan ve beraberindeki heyet sorunlarını Ankara'ya taşıyarak çözüm önerileri sundu.

Mutlu Ayhan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk yaklaşan turizm sezonu öncesi bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gitti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile görüşen Muğla heyeti üye sorunlarını Ankara'ya taşıyarak çözüm önerilerini sundu.

Muğla Odaları ve Borsa Başkanları, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanı ve TOBB Başkanı'yla görüşerek turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için bazı konularda destek istedi. Görüşmeler sırasında, özellikle uzun süredir kapalı durumda olan yeme-içme ve eğlence sektörünün yaşadığı sorunlar ile yaklaşan sezon öncesinde turizm sektöründe yer alan çalışanların aşılanmalarının hızlandırılması konuları masaya yatırıldı.

"Hisarcıklıoğlu'ndan turizm sektörüne destek istendi"

Muğla heyeti ilk olarak TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, yaptığı açıklamada “Muğla gibi önemli bir turizm bölgesi olarak değerli Oda ve Borsa Başkanlarımızla birlikte, sezon öncesinde Birlik Başkanımız ile istişarede bulunarak alınması gereken önlemleri görüştük” diyerek şunları kaydetti; “Uzun süredir kapalı olan yeme-içme ve eğlence sektörü başta olmak üzere tüm turizm sektörünün yaşadığı sorunları TOBB Başkanımıza aktardık. Ayrıca yaklaşan turizm sezonu öncesinde de bu sektörde yer alan çalışanların aşılanmalarının hızlandırılması için kendisinden destek istedik. Buna ek olarak turizm ana sektörü ile birlikte bölge ekonomisinin pandemiden kaynaklı kayıplarını da paylaşarak, üyelerimizin ihtiyacı olan devlet destekleri ve banka faiz oranlarının düşürülmesi yönünde çalışma yapılmasını talep ettik. Sayın TOBB Başkanımıza misafirperverliği ve aktardığımız konulara karşı ilgili yaklaşımı için çok teşekkür ederiz”

"Bakan Ersoy'a eğlence sektörünün durumu anlatıldı"

Heyet, daha sonra ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Yiyecek-içecek sektöründe aşı önceliği için bakanlık belgesi şartının kaldırılması, turizm sektöründe kısa çalışma ödeneğinin, konaklama ve yeme-içme sektörlerinde KDV indirimi ile kira stopaj indiriminin sene sonuna kadar uzatılmasını talep etti. MTO Başkanı Ayhan, hala kapalı durumda olan eğlence sektörüne işaret ederek bu sektörde çalışan üyelerin çok zor durumda olduklarını hatırlattı. Bu konuda Bakan Ersoy'dan yardım talep eden MTO Başkanı Ayhan, “Bir yıldan uzun bir süredir kapalı olan eğlence sektörü çalışanlarımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır. Öyle ki ailelerine bakamayacak duruma gelen bu sektörden binlerce kişi kazanç sağlamaktadır. Yetkililerden gerekli pandemi önlemleri çerçevesinde, bir an önce eğlence sektörünün hizmet vermesi için gerekli izinlerin verilmesini arz etmekteyiz” şeklinde konuştu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'nın da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Ayhan, Amos Antik Kenti Düzenli Kazı Çalışması, Phoenix Antik Kenti Yüzey Araştırması ve Nimara Mağarası'nın koruma altına alınması ile Dünya Ralli Şampiyonası'nın önümüzdeki sezon tekrar Marmaris'te düzenlenmesi konusunda Bakan Ersoy'dan destek istedi.

"Zincir marketler görüşüldü"

Aynı gün Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ı da ziyaret eden Muğla heyeti, bölgelerindeki ticari faaliyetler hakkında Bakan Uçarmak'a bilgi aktardı. Heyet Muğla genelinde büyük marketlerin fazlalığına dikkat çekerek Ticaret Bakanlığı'ndan bu konuda bir çalışma yapılmasını talep etti. Ziyarette zincir marketlerin çalışma gün ve saatleri ile bu mağazalarda satılan ürün çeşitliliğine kısıtlama getirilmesi talebi tekrarlandı. Başkan Ayhan görüşmede şunları kaydetti: “Marmaris'te bazı caddelerde 10'a yakın zincir market yan yana, bu hem markalar için hem de Marmaris'in ekonomik sürdürülebilirliği için tehlike oluşturan bir durum. Öyle ki bir ziyaretçi Türkiye'nin her yerinde bulabileceği bu marketler yerine yerel üreticilerden alışveriş yaparsa hem yerel işletmelerimize destek olur hem de tüketicilerin yerel ürünlerimizi tanımasına olanak oluşturur.” MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, ayrıca başvuru süresi Nisan ayı sonuna kadar uzatılan “Ciro Kaybı Desteği” başvurusunda üyelerin yaşadığı sorunlar ve “Gelir ve Kira Kaybı Desteği”nin tüzel kişi firmalara da sağlanması konularında destek istedi. Emlak sektöründeki sıkıntılara da değinen Ayhan, taşınmaz ticareti yapan işletmelerin yetki belgesi alarak faaliyetlerine devam etmesine yönelik yönetmelikte bir düzenlemeye gidilmesini önerdi. “Yetki belgelerini almaları konusunda üyelerimize ek süre tanınması Odamızın talepleri arasında” diyen MTO Başkanı, Bakan Yardımcısı Uçarmak'a aktarılan konulara olan ilgisi için teşekkürlerini sundu.

"Kültür turizmine ivme kazandırılacak"

Başkan S. Mutlu Ayhan, Ankara programı kapsamında ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Uzmanı Şeniz Altunel'e ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında MTO girişimleri ile 2019 yılında başlayan Amos Antik Kenti Yüzey Araştırma projesinin Düzenli Kazı Çalışması olarak devam etmesi, Phoenix Antik Kenti Yüzey Araştırması ve Nimara Mağarası'nın koruma altına alınması ile Kameriye Kilisesi'nin restore edilerek turizme kazandırılması konularını görüştü. MTO Başkanı Ayhan, Marmaris'te kültür turizminin ön plana çıkması için çalıştıklarını ve yakın zamanda kültür turizmi alanında yükselen bir ivme yakalayacaklarını ifade etti.

"Yeni coğrafi işaretler yolda"

MTO Başkanı Ayhan, Marmaris Çam Balı Coğrafi İşareti kullanımının yaygınlaştırılması konusunda yürütülen çalışmaları görüşmek üzere Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ı da ziyaret etti. Başkan Ayhan, MTO adına tescili yapılan Marmaris Çam Balı Coğrafi İşareti'nin tanıtımı ve kullanımı hakkında arıcılarla yapılan toplantıların yanı sıra, önümüzdeki günlerde MTO tarafından yapılması planlanan yeni Coğrafi İşaret başvuruları hakkında da bilgi verdi. Muğla Odaları ve Borsa Başkanlarının da yer aldığı görüşme sırasında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı Coğrafi İşaret almaya hak kazanan “Fethiye Tahini” için tescil belgesini teslim aldı.

"ATO Başkanı'na taziye ziyareti"

Muğla ili odaları ve borsa başkanları geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'a taziye ziyaretinde bulundu. ATO Yönetim Kurulu Üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede odalar arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi konusu istişare edildi. Başkan Ayhan, tüm Ankaralıları yaz tatillerini geçirmek üzere Marmaris'e beklediklerini ifade etti. ATO Başkanı Baran, Muğla heyetine ziyaretleri için teşekkür ederken Ankara Ticaret Odası Kongre ve Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'na davet ederek, sergilenen eserleri birlikte inceledi.