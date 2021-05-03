Marmaris Ticaret Odasından ihtiyaç sahibi 1538 aileye Ramazan yardımı yapıldı

Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bütçesi MTO ve TOBB tarafından karşılanan Ramazan yardım paketleri, Marmaris ilçesi Muhtarlıkları ve MTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan; “Ramazan'ın bereketi ile yardımlaşma ve dayanışma duygularının harekete geçtiği bu dönemde ihtiyaç sahiplerine elimizden gelen desteği vermek için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1150 adet olarak belirlenen ihtiyaç sahibi aile sayısı, bu yıl pandeminin oluşturduğu ekonomik sıkıntılar sonucu 1538'e ulaştı. İnşallah en kısa sürede birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri atlatacağız. Bu vesileyle tüm üyelerimizin ve Marmaris halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı günler getirmesini dilerim ‘' şeklinde açıklama yaptı.