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Marmaris Tiyatro Günleri devam ediyor

Bu yıl altıncısı düzenlenen Marmaris Tiyatro Günleri devam ediyor.

İlçe yaşayanlarına tiyatro ziyafeti sunan etkinlik 23 Şubat'ta sona erecek.


Marmaris Tiyatro Günleri bu yıl altıncı kez kapılarını açtı. 12 Şubat'ta Büyük Gözaltı oyunuyla başlayan etkinlik devam ediyor. Oyunlar Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi'nde sergileniyor. Akademi Garaj Sorumlusu Cengiz Sezgin etkinlik hakkında bilgi verdi. Oyunlara ilginin yoğun olduğunu belirten Sezgi, “Altıncısını düzenlediğimiz Marmaris Tiyatro Günleri, 12 Şubat'ta ‘Büyük Gözaltı' oyunuyla başladı. Her şey iyi gidiyor. Oyuncularımız, seyircilerimiz herkes memnun. Bu akşam Uymazcı oyunumuz var. Ayın 23'ünde Alper Kul'un Hamileyim adlı oyunuyla devam edecek. Seyircilerimiz etkinliğimizin altıncısı olması nedeniyle daha duyarlılar. Önceden biletlerini alıp geliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Tiyatro iyidir. Tiyatro insanı mutlu kılar." dedi.

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