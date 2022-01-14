Marmaris trafik polislerine ilk yardım eğitimi verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik polislerine ilk yardım eğitimi verildi.

Trafik polislerine hayat kurtaran müdahaleleri yerinde ve zamanında yapmaları amacıyla temel ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı. Marmaris Polis Evi'nde, ilçe sağlık müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde trafik polislerine temel ilk yardım eğitimleri verilmeye devam ediyor. Trafik polisleri acil durumlarda yapılması gerek, suni teneffüs, kalp masajı, soluk borusunu tıkayan yabancı cisim çıkarmayı maketler üzerinde uygulamalı olarak öğreniyor.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği komiseri Barış Havsalı "Kaza yapan vatandaşlara yapılacak olan ilk müdahalenin öneminin farkındayız. Bu sebepten düzenli olarak eğitimlerimizi almaya devam edeceğiz" dedi.