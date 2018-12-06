Marmaris Travel Turkey'de tanıtılıyor

Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi bugün 12'inci kez kapılarını açtı. Fuarda Marmaris, "Aktif Tatilin Merkezi Marmaris" sloganıyla tanıtılıyor.

Dünya'nın ve Türkiye'nin önemli firmalarını bir araya getiren Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi, kapılarını 12'nci kez açtı. Binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenilen fuarda Marmaris Belediyesi de yer alıyor. Stantta "Aktif Tatilin Merkezi Marmaris" tanıtılıyor. Marmaris Belediyesi tanıtıma bugün düzenlediği açılış kokteyli ile başladı. Fuarın ilk günü olmasına karşın, ziyaretçiler Marmaris standına yoğun ilgi gösterdi. Fuarla ilgili konuşan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, “Otelcilerimiz, acentacılarımızla birlikte güzel Marmaris'imizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Marmaris'in güzelliğini herkesle paylaşmak için buradayız.” dedi.