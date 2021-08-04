İhlas Haber Ajansı

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Marmaris Turgut Mahallesi tahliye ediliyor

Marmaris Turgut Mahallesine alevlerin yaklaşması üzerine mahalledeki vatandaşlar tahliye ediliyor.


Marmaris'teki ormanın yangınının 7'inci gününde geniş bir alana yayılan orman yangınına bu sabah itibari hem karadan, hem de havadan helikopterler ve uçaklarla yoğun bir müdahale başladı.


Marmaris'in kırsal Turgut Mahallesinde bulunan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedbir amacıyla geçici olarak kenardan alınarak daha güvenli bölgelere tahliyesi yapılıyor. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait botlar vatandaşları denizde bulunan tur teknelerine güvenli bir şekilde sevkini yapıyor.

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