Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte 202 öğrenci diplomalarını alarak kep fırlattı .

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Akademik Yılı mezuniyet töreni Armutalan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene, Kaymakam Celalettin Yüksel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, ilçe protokolü, öğretim görevlileri, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Etkinlik kapsamında Türk halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve çeşitli konuşmalar yapıldı. Mezunlara başarılar dileyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Hüseyin Çiçek, “Toplamda 3 bin öğrenci yüksekokulumuza kayıt olmuş, Meslek Yüksekokulumuz yaklaşık 700 mezun vermiştir. 2012 yılında 150 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan yüksekokulumuz, bugün 6 farklı programla bin 200 öğrenciye hizmet vermektedir. Bugün bizler yükselen bir değer olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ülke turizmine katkı sağlayacak ve turizm gücünü artıracak mezunları uğurlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz.” dedi. Sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cafer Topaloğlu ise, “Yüksekokulumuz Muğla ve ülkemizde turizm sektörüne kalifiye eleman yetiştiren güzide eğitim kurumlarından birisidir. Öğrencilerime derslerde aldıkları bilgilerle sınırlı kalmayıp, onunla birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek onları turizm sektörüne her açıdan hazırlamaya çalıştık. “dedi. Konuşmaların ardında Meslek Yüksekokulu'nda altı bölümde eğitim alan 202 öğrencinin diplomalarını alarak kep fırlattı. Mezunlar daha sonra müzik eşliğinde sahneye çıkarak dans etti.