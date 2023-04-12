Marmaris turizm sezonundan umutlu

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olarak gösterilen 26'ıncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) kapılarını açtı. Marmaris bu yıl da fuarın gözdeleri arasında yer alıyor. Stantta ziyaretçileri ağırlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu yıl Marmaris ve çevresinin 2 milyonun üstünde turist ağırlayacağını söyledi.

Turizm profesyonelleri ile tatil tutkunlarını buluşturan 26'ncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT başladı. 2022'de 110 ülkeden 33 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl da rekor katılım bekleniyor. 4 gün sürecek fuarda tatil fırsatları, erken rezervasyona yönelik kampanyalar, turist bölgelerin tanıtımı yapılıyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da fuarda ziyaretçilerini ağırlayan Marmaris standı yoğun bir ilgiyle karşılandı. Standa gelen misafirleri karşılan ve tanıtım çalışmalarında bulunan Belediye Başkanı Mehmet Oktay da fuardan güzel geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Oktay, “EMİTT hem sektör hem de ülkemiz için hayırlı olsun. Fuar bizim için çok önemli çünkü sektör profesyonelleri ve tatile çıkmayı düşünen misafirlerden iyi geri dönüşler alıyoruz. Bölgelerle alakalı her türlü bilgiye, merak edilenlere ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

2 milyon turist bekliyoruz

Yaz sezonuna yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Oktay, “Bu yıl tüm sektör çok umutlu ve iyi yönde bir beklendi içinde. Bölgeye 2 milyonun üzerinde turist geleceğini düşünüyoruz. Yaz sezonu başladı diyebiliriz, İngiltere ve İran'dan 17 Mart'ta uçuşlar oldu, turist kabul ettik. Mayıs ve sonrasında girişlerin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.

Yangınların geride bıraktığı kötü görüntünün doğanın kendini onarmasıyla yavaş yavaş silindiğini ifade eden Başkan Oktay “Geçen yıl sezon kasım ortasında sonlanmıştı. Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda sezonu Kasım ayı sonuna kadar uzattık. Neticede ilçemiz kasım ayında da özellikle yerli misafirlerimiz için oldukça cazip. Deniz sıcaklığı, iklimi, işletmeleri, sakinliğiyle kasım ayında da çok keyifli tatil yapılabilir. Marmaris bu sene çok daha güzel; yangının olumsuz görüntüleri de büyük oranda ortadan kalktı. Gönül rahatlığıyla misafirlerimiz bölgemizi tercih edebilir” ifadelerini kullandı.

Marmaris standı çok sayıda misafir ağırlarken, ilçenin kardeş şehri Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin de standın ziyaretçileri arasında yer aldı. İki kardeş kentin belediye başkanları Oktay ve Mullin, kardeş şehir ilişkilerinin daha da ileriye taşınması noktasında projeler hakkında görüştü.

TÜYAP Salon 7 - 7251 numaralı alanda kurulan Marmaris standında Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, GETOB ile birlikte oteller ve seyahat acenteleri de yer alırken fuara Marmaris'ten de çok sayıda isim katıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tanıtım standında güç birliği yaptıkları odalara, derneklere ve otelcilere de birer teşekkür plaketi vererek, Marmaris'in tanıtımına yaptıkları katkı için teşekkür etti.