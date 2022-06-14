Marmaris Turunç'a 12 Bin kişilik içme suyu deposu

Marmaris'in turistik mahallelerinden Turunç Mahallesinde ek içme suyu çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yazlık nüfusu göz önünde bulundurularak 12 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme suyu deposu yapıyor.

Marmaris'e 21 kilometre uzaklıktaki yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından Turunç Mahallesinde başlatılan çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgeye önemli bir yatırım kazandırılmış olacak. 3 Milyon 250 Bin TL yatırımla hayata geçirilen projenin yüzde 30'u tamamlanırken betonarme içme suyu deposunun 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.