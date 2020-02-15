İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris Uluslararası Kış Trofesinin 3.ayağı şiddetli yağmura rağmen başladı

Marmaris Uluslararası Kış Trofesinin 3.

ayağı şiddetli yağmura rağmen başladı


3. Ayak yarışları gerçekleşecek yarışmalarda ilk gün, havanın yağmurlu olması sebebi ile start saati gecikmeli olarak verildi. Koy içinde yapılan yarış üçgen ve sosis rotaya göre yapıldı. Bir yandan deniz bir yandan yağmurlu hava ile mücadele eden yelkenciler yaklaşık 2 saat süren yarışta heyecanlı anlar yaşadılar.


Yarışmaya 2 Rus, 1 Hollandalı tekne olmak üzere 34 Yelkenli tekne katıldı. Yelkencilerin çoğu şehir dışından gelirken bölgenin yelkencilerinin başarıları da gözden kaçmadı. Kötü hava koşullarına rağmen kış trofesinin 3. ayağının ilk günkü yarışı tamamlandı. Olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça başarılı bir yarışma çıkan yelkenliler izleyenlerin keyifli anlar yaşattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.