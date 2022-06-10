Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış galası gerçekleştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ‘Küllerinden doğan Anka Kuşu' temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, açılış galasıyla başladı.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, çok sayıda davetlinin katıldığı açılış kokteyliyle başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumhur Çoban ve ekonomi yazarı Emin Çapa'nın da katıldığı davette Marmaris Belediye Başkanı Oktay'a festivale katkılarından ötürü teşekkür plaketi verildi. Galada ayrıca Anka kuşunu temsil eden bir pasta kesildi.

Burada bir konuşma yapan Başkan Oktay, iki senedir birçok zorluklar mücadele eden Marmaris'in dimdik ayakta olduğunu belirterek, “Marmaris'e yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz, festival de emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

10 Haziran günü saat 16.00'da Armutalan Kültür Merkezi'nde ekonomist ve gazeteci Emin Çapa'nın söyleşisi ile başlayacak olan festivalde 28 Haziran'a kadar dünyaca ünlü isimler konserler verecek, yazarlar söyleşiler yapacak. Amfitiyatrodaki etkinliklerin yanı sıra köylerde ve sokaklarda da konserler düzenlenecek.