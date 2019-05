Marmaris uluslararası müzik sınavlarına ev sahipliği yaptı

Marmaris, İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu tarafından, 100'den fazla ülkede düzenlenen uluslararası müzik sınavlarına ev sahipliği yaptı. Piyano ve keman alanında eğitim alan 23 kişi sınavda başarılı olmak için hünerlerini gösterdi. Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.

Marmaris'te bulunan bir sanat okulu İngiliz Kraliyet Müzik Okulları Birleşik Kurulu (The Associated Board Of the Royal Schools of Music), tarafından 100'den fazla ülkede düzenlenen uluslararası müzik sınavlarına ev sahipliği yaptı.

Dünyadaki en büyük müzik sınav sistemi olan bu sistem ile dünya çapındaki müzik eğitimi standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Marmaris'te piyano ve keman dalında öğrencilerin sınava girdiğini belirten Marmaris Akademi Garaj Koordinatörü Özlem Sezgin, “İki senedir bizi heyecanlandıran değişik bir şey yaptık. İngiltere'nin Birleşik Krallık Müzik Okulları'nın sınavlarını Marmaris'te yapıyoruz. Bu sınavlar 35 alanda 100 ülkede yapılıyor. Yaklaşık bir milyon öğrenci sınanıyor bu sınavla. Bizim için gurur verici olan hem Türkiye'de sınav merkezi olduk, Türkiye'de 20 sınav merkezi vardı Marmaris olarak 21'inci sınav merkezi olduk. Hem de geçen yıl17 öğrencimizin hepsi, girdikleri piyano ve keman dalında başarılı oldular. Bu yıl ise 23 öğrencimiz piyano ve keman dalında sınava giriyor. Bu yıl da başarılı olacaklarına inanıyoruz.” dedi. Geçen yıl gösterdiği performans ile birinci basamak sınavını geçen 8 yaşındaki Nefes Bozdemir ise, “6 yaşından beri piyano eğitimi alıyorum. Birinci basamağı geçen sene geçtim, hedefim sekizinci basamağa geçmek, Fazıl Say gibi kuyruklu piyano çalmak istiyorum.“ dedi.

Adayların sınavlara her aşamadan veya belirli bir sırayla girmeleri zorunlu değildir. 8 aşamadan oluşan sınavlarda 6, 7 veya 8. aşama Uygulamalı Sınavlarına girebilmek için teori ya da uygulamalı müzisyenlik sınavının 5. aşamasını başarıyla geçmiş ve sertifikasını almış olma şartı aranıyor. Teori sınavı yılda iki kez Mart ve Kasım aylarında yapılıyor..