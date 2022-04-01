İhlas Haber Ajansı

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Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4'üncü ayağı başlıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün bu yıl 13.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü'nün bu yıl 13. nü düzenlediği Kış Trofesi'nin 4. ayağı 2 – 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.



Farklı ülkelerden ve Türkiye'den Marmaris'e gelen yelken sporcuları Yelkenlileri ile Marmaris Körfez içi ve koylarında yarışarak derece elde etmeye çalışacak. 3. ayak yarışlarında dereceye giren ekiplerin ödülleri 2 Nisan Cumartesi akşamı kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile takdim edilecek.

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