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Marmaris ve Bodrum'da ilk yardım eğitimi verilecek

Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu arasında imzalanan “İlk yardım eğitimi işbirliği protokolü" kapsamındaSağlık Müdürlüğü personeli ile Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 11-12 Kasım 2019 tarihlerinde Bodrum Belediyesine ait Konacık Heredot Kültür Merkezi salonunda, 18-19 Kasım’da ise Marmaris Belediyesine ait Kapalı Yüzme Havuzu Eğitim Dersliğinde ilk yardım eğitimi verilecek.

Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu arasında imzalanan “İlk yardım eğitimi işbirliği protokolü" kapsamında


Sağlık Müdürlüğü personeli ile Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 11-12 Kasım 2019 tarihlerinde Bodrum Belediyesine ait Konacık Heredot Kültür Merkezi salonunda, 18-19 Kasım'da ise Marmaris Belediyesine ait Kapalı Yüzme Havuzu Eğitim Dersliğinde ilk yardım eğitimi verilecek.


Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top yaptığı açıklamada, "Eğitime katılacaklardan “Görev Taahhütnamesi” alınarak 2019-2020 futbol sezonunda başlamak üzere yerel amatör futbol müsabakalarında Federasyonumuzca görev verilerek görev ücretleri TFF tarafından ödenecektir" dedi.

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