Marmaris ve Datça'da 78 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde üç ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda toplam 78 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda 4 can salına bindirilen ve Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında da can salı içerisinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ve Datça ilçelerinde Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan toplam 78 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme merkezine teslim edildi.