İhlas Haber Ajansı

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Marmaris ve Datça'ya yeni nitelikli doğal koruma alanları

Marmaris ve Datça ilçelerinde 4 alan doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edildi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 4 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tescil kararında, Muğla'nın Datça ilçesi Emecik Mahallesi ile Marmaris Hisarönü Mahallesi, Hisarönü sınırlarında kalan Bencik Koyu ile eski MTA kampı mevkiinin ve çevresinin bakanlık oluru ile 'Doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' ve 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım' alanı olarak tescil edildi. ‘Doğal sit-kesin korunacak hassas alan' tesciline yönelik yürütülen idari sürecin ise devam ettiği belirtildi.

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