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Marmaris yağmur ve doluya teslim oldu

Muğla’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle bir çok yer kar yağmışçasına beyaza büründü. Kar yağmayan ilçede vatandaşlar kar topu yerine yol kenarlarında biriken dolu ile oynadı. Sele dönen yağışlar nedeniyle Marmaris'te denizin rengi değişti. Masmavi deniz kahverengine büründü.


Meteoroloji Müdürlüğü tarafından 2 gündür yapılan uyarılar sonucu Ege kıyıları sabah saatlerinden itibaren yağışa teslim oldu. Bir çok yerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Yağışın en şiddetli olduğu bölgelerden Muğla Marmaris'te yağış dolu şeklinde gerçekleşti. Zaman zaman fındık büyüklüğünde gerçekleşen dolu yağışı nedeniyle bölge kar yağmışçasına beyaza büründü. Kar yağışının gerçekleşmediği ilçede vatandaşlar kar hasretini kalınlığı 4-5 santime yükselen dolu birikintileri ile giderdi.


“Denizin rengi değişti”


Yağışla birlikte dağlardan gelen sel suları Marmaris Körfezi'nin rengini değiştirdi. Adeta çamur deryasına dönen Marmaris Körfezi'nde deniz mavi renkten kahverengine büründü. Aralıklarla yağışların devam ettiği ilçede yetkililer vatandaşların sel ve fırtınaya karşı duyarlı olmalarını istediler.

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