Marmaris yangınında ölü bulunan şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınında ölü olarak bulunan 32 yaşında Belçika vatandaşı Khiari Mohammed'in olay öncesinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntü ortaya çıktı.

Olay 23 Haziran tarihinde Sarıana Mahallesi'nin üst tarafındaki kızılçam ormanlarında meydana geldi. 5 hektar alanın yanması ile sonuçlanan ormanlık alan yangınında erkek cesedi bulundu. Orman yangını ve bulunan ceset ile ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçedeki tüm kamera görüntüleri ile otel ve uçak kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bulunan cansız bedenin 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed olduğu belirlendi. Yangında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed'in bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından yanan alana doğru ilerleme anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.