Marmaris yangınında yanan otelin müşterilerinin panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesi içmeler mahallesinde meydana gelen orman yangınında zarar gören oteldeki müşterilerinin tahliye anındaki panik anının görüntüleri ortaya çıktı.

Marmaris ilçesi içmeler mahallesinde kırılan çam ağacı dalının elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucu tellerin birbirine teması sonrası çıman orman yangınında Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu uygulama otelinde bulunan müşterilerin havuzda yüzdükleri esnada yangının yaklaştığını gören müşteriler havuz başında panik anları ve kaçma görüntüleri ortaya çıktı.

Havuz başında yüzen müşteriler 'yangın geliyor kaçın' sözleri ve 'şuan yanıyor burası toplan toplan alın alın şunu koy şunu koy tamam çabuk çabuk çok kötü duman çıkıyor başka bir şey var mı bakın' ifadeleri kullandılar.