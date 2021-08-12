Marmaris, yardım elini uzattı

Sekiz gün boyunca yangınla mücadele eden Marmaris, ‘dayanışma yaşatır' dedi ve yangının meydana geldiği diğer ilçelerle sel yaşanan Van'a yardım elini uzattı.

Marmaris'te 29 Temmuz'da bir noktada başlayan ve birçok noktaya sıçrayan yangın büyük çabalar sonucunda 5 Ağustos'ta söndürüldü. Bu süreçte Türkiye'nin dört bir yanından Marmaris'e yangın söndürme ekipmanları, su, gıda gibi birçok yardım malzemesi ulaştırıldı. Bu malzemeler 8 gün boyunca yangın söndürme ekiplerine ve yangın mağduru vatandaşlara ulaştırıldı.

“Yangın yerine yardım”

Ancak bu süreçte Muğla'nın Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde de yangın çıkması üzerine Marmaris Belediyesi, elindeki ürünlerden bu iki ilçeye DE gönderdi. İçinde yangın söndürme ekipmanları, yanmaz eldiven, yanmaz ayakkabı, pantolun, tulum, maske, su, ayran, paketlenmiş yiyecek gibi ürünlerin bulunduğu iki TIR dolusu malzeme Menteşe ve Köyceğiz'e ulaştırıldı.

“Van'a malzeme gönderildi”

Marmaris Belediye ayrıca ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın kurucusu olduğu BKM ile işbirliği yaparak sel felaketinin yaşandığı Van'ın Başkale ilçesine de yardım gönderdi. Giysi, bebek bezi, hijyen ürünleri, dezenfektan, maske, ev eşyaları gibi ürünlerin bulunduğu TIR, dün yola çıktı.