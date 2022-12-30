Marmaris yeni yılı coşkuyla karşılıyor

Marmaris yeni yılı coşkuyla karşılarken, her akşam 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda etkinlik düzenleniyor.

Marmaris Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen yeni yıl etkinliği her akşam eğlenceli anlara sahne oluyor. Yerel sanatçıların, okul gruplarının ve talep eden herkesin çıktığı Performans Sahnesi'nde dün akşam ilk olarak bir anaokulunun öğrencileri yeni yıl şarkıları söyledi. Ardından Yonca Poyrazoğlu, Physkos ve Canf Project isimli gruplar meydanı dolduranlara eğlenceli anlar yaşattı. Canlı performansla birbirinden güzel şarkılar seslendiren performans sanatçılarına vatandaşlar da eşlik etti. Soğuyan hava nedeniyle varillerin içinde ateş yakılırken; meydana gelen vatandaşlar kurulan yeni yıl pazarında alışveriş yapma imkanı da buldu.