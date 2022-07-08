Marmaris zabıtası denetimde

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, ‘güvenli gıda, güvenli Marmaris' sloganıyla denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Kurban Bayramı öncesinde tatlı, şekerleme imalatı ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Marmaris merkezde 7 işletme kontrol edildi. Esnafın bayramını da kutlayan ekipler, denetimlerde ekipler fiyat tarifesi, hijyen kuralları, paketleme, paketlerde son kullanma tarihinin olup olmaması gibi unsurların yanı sıra ruhsat ve vergi levhası ile ilgili kontroller yaptı. Denetleme neticesinde işletmelerde herhangi bir soruna rastlanmazken sadece bir yerde fiyat etiketlerinin konulmasıyla ilgili uyarıda bulunuldu. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini belirtti.