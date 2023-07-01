İhlas Haber Ajansı

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Marmaris zabıtası olumsuzluklara geçit vermiyor

Marmaris Belediyesi zabıta ve özel güvenlik ekipleri olumsuz görüntülerin önüne geçmek için 7/24 mesai yapmayı sürdürüyor.



Marmaris Belediyesi'nin bayram mesaisi devam ediyor. Belediye zabıta ekipleri ve özel güvenlik personeli diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte şehrin güvenliği ve huzuru için 7/24 çalışmayı sürdürüyor. Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede başta halk plajları olmak üzere tüm cadde, sokak, parklar ve ormanlık alanlar kontrol edilerek, yasak olan noktalarda kurulan çadırlar ve park edilen karavanlar kaldırılıyor. Uygunsuz yerlerde yatan kişiler kaldırılarak kötü görüntülerin önüne geçiliyor.

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