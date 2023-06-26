Marmaris zabıtasından bayram öncesi denetim

Ekipler ayrıca kurban satış ve kesim alanlarında da denetim yaptı.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçede bir dizi denetim gerçekleştirdi. İlk olarak ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler fiyat tarifesi, fiyat etiketi, gramaj, hijyen kuralları ve maske konusunda işletmeleri denetledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı. Denetimlere bizzat katılan Zabıta Müdürü Muhittin Ergin, bayram boyunca denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Zabıta ekipleri Günnücek'te bulunan kurban satış ve kesim alanında da denetimlerde bulundu. 18 alanda kurulan satış noktasında İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetim yapan ekipler vatandaşların sağlıklı bir ortamda kurban alıp kesim yapması için gerekli tedbirleri aldı.

Öte yandan Kurban Hizmetleri Komisyonu Kurban kesim ücreti olarak büyükbaş hayvan kesim ücretinin 1250 TL, küçükbaş hayvan kesim ücretinin 300 TL olduğunu açıklanırken belirlenen kurban kesim alanı dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü atık ve atığını kontrolsüz olarak bırakanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde idari yaptırım düzenleneceğine de dikkat çekildi.