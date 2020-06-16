Marmaris zabıtasından maske ve sosyal mesafe uyarısı

Zabıtalar gece de uyarılarına devam ediyor.

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte hareketliliğin yaşandığı plajlarda sürekli olarak uyarı anonsu yapıyor. Gündüz saatlerinde denize giren veya güneşlenen vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda anonslar yapan zabıtalar, gece de işlerine devam ediyor.

Akşam saatlerinden itibaren plajda oturan, piknik yapan veya bir arada vakit geçiren yanlarına giderek uyarılarda bulunan zabıta ekipleri; yine özellikle sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlatıyor. Özellikle maske takmayan vatandaşların yanına giden ekipler, tüm toplumun sağlığı için maske takılması gerektiğini hatırlatıyor. Ekipler ayrıca çevre temizliğine de dikkat çekerek, “Lütfen başta çekirdek olmak üzere kuruyemişlerin kabuklarını yere atmayın. Giderken de çöplerinizi çöp kutularına atın” diyor.

Kurallar plajda da geçerli

Kısıtlamaların kalktığı 1 Haziran tarihinden itibaren plajlarda da hareketliliğin başladığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu hareketlilik, bir turizm kenti olarak elbette bizi sevindiriyor. Ancak hastalığın tekrar artması gibi de bir endişemiz var. Bu nedenle vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Gece gündüz uyarılarda bulunarak da uymayan vatandaşımız varsa kurala uymaya davet ediyoruz” dedi.