Marmaris'e 15 bin araç geçişi oldu

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma kontrol noktasından bir gün de 15 bin araç geçti. Jandarma ekipleri arabaları teker teker durdurup güvenlik kontrolü yapılarak, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunup bayramları kutlandı.

Marmaris ve Datça ilçelerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin trafik yoğunluğu başladı. İlçe girişlerinde ve merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Marmaris'e 21 kilometre mesafedeki Çetibeli Jandarma kontrol noktasında gelen araçlar teker teker durdurularak kimlik kontrolü yapıldı.

Bayram arifesinde ilçeye 15 bin araç girişi olduğu bilgisi edinildi. Yapılan kontrollerde emniyet kemeri, cep telefonu konusunda uyarılarda bulunan Marmaris İlçe Jandarma komutanlığına bağlı Çetibeli Jandarma karakolu ekipleri kontrol ettikleri sürücülerin bayramlarını kutladı.

Yetkililer 9 günlük bayram tatili sürecinde Çetibeli Jandarma kontrol noktasında yapılan rutin güvenlik uygulamalarının arttırıldığı ve 24 saat esaslı kontrollerin devam edeceği bildirildi.