Marmaris'e gelen Alman heyet yer fıstığı topladı

Marmaris ile Fürth'ün kardeş şehir anlaşmasının 25. Yılı dolayısıyla Marmaris'e gelen Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve beraberindekiler yanan alanları ve kırsal mahalleleri gezdi. Alman misafirler Marmaris Belediyesi'nin Turgut Mahallesi'ndeki tarlasında yer fıstığı topladı.

Marmaris ile Almanya'nın Fürth kentinin kardeş şehir olmasının 25. yılı nedeniyle Almanya'dan bir heyet Marmaris'e geldi. Dün Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte 25. Yıl dostluk ormanının ilk fidanlarını diken Fürth Belediye Başkanı Thomas Jung ve beraberindekiler bugün de yanan alanları ve kırsal mahalleleri gezdi.

İçmeler, Turunç, Osmaniye ve Bayır'da büyük Marmaris yangınında etkilenen alanları inceleyen Jung, bölge sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Jung, “Yaşanan yangın bizim de yüreğimizi yaktı. Fürt halkı olarak çok üzüldük ve sarsıldık. Böyle güzel bir doğanın yanması bizleri derinden yaraladı. Ancak inanıyoruz ki tabiat çok güçlüdür ve kısa sürede buralar yeniden yeşil olacaktır” dedi. Balevi, Bayır, Turgut Şelalesi gibi Marmaris'in turistik yerlerini de gezen heyet Turgut Mahallesi'ne de gitti.

Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Akdeniz'le bir araya gelen Alman misafirler Marmaris Belediyesi'nin Turgut Mahallesi'ndeki tarlasında yer fıstığı topladı. Fıstığın tadını çok beğendiklerini ifade eden Jung, “Marmaris'in tüm doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımsal özellikleriyle de tanışmak bizi gerçekten mutlu etti” diye konuştu.