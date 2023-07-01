Marmaris'e gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelen vatandaşarın dönüş yolculuğu başladı.

9 günlük Kurban Bayram tatili için geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesine 120 bin araç giriş yapmış bu sayının bir kısmının günü birlikçi bir kısmının da konaklama amacı ile geldiği belirtilmişti. Tatilin bitmesine az bir süre kala dönüş yolculuğu başladı.

Masmavi denizi ve muhteşem koyları ile ülkenin en popüler turizm kentlerinden olan Marmaris'e Bayram tatil için gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. 23 Haziran Cuma gününden itibaren günde ortalama 18 bin aracın girdiği Marmaris ve Datça ilçelerinde tatillerine arabaları ile gelenlerin büyük bir kısmını, büyükşehirlerden gelenler oluşturdu. İlçe merkezinde ve ilçe çıkışında yoğun birikmeler yaşanan trafikte geldikleri şehirlere dönmek isteyen tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.