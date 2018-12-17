Marmaris'e ödülle döndüler

Marmaris Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Trabzon'da gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Yüzme Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali'ne katıldı. Kulüp 4 sporcu ile katıldığı şampiyonaya 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile Marmaris'e döndü.

Marmaris Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü yüzmede aldığı derecelerle Marmaris'in gururu olmaya devam ediyor. 13- 16 Aralık tarihlerinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve 194 kulübün 1057 sporcu ile katıldığı, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali Trabzon´da gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu´nda gerçekleştirilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Yüzme Finali yarışlarına katılan Marmaris Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü dört sporcusuyla 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile Marmaris'e döndü.

Marmaris Yıldızları Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hilmi Kısa konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “ Trabzon'da yapılan Türkiye Finalleri'nde müsabakaya katılan sporcularımız Spor Kenti Marmaris ‘i ve Kulübümüzü başarıyla temsil etmişlerdir. Sporcularımız Yaren Danış, Tuva Lal Küçük, İrem Şahin ve Asıl Melek Askarova'yı, velilerimizi ve Kulüp antrenörlerimiz Ali Erman, Hande Özcan Aslan, Doğan Karakaş, Musab Karakoç, Gönen Doğan, Haktan Aksu' yu bu başarılarından dolayı kulübümüz yönetim kurulu adına tebrik ederim. Üç yıl önce kurulan kulübümüz Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi'nde eğitim vermektedir.2018 yılı içerisinde ilk defa katıldığımız ulusal yarışlar da yaz finaline ve kış finaline taşımanız bizim için çok büyük gurur ve onur vericidir. Bundan sonraki hedeflerimiz “Geleceğin Şampiyon Kulaçları “nı yetiştirmek ve uzun yıllardır milli takıma sporcu çıkmayan Marmaris'ten milli yüzücüler çıkarmaktır” dedi.