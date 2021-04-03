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Marmaris'e otobüsle esrar getirirken polise yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi otogarında Siirt’ten gelen bir yolcudan şüphelenen sivil narkotik ekipleri yaptıkları arama sonucu 270 Gram esrar yakaladılar.

Muğla'nın Marmaris ilçesi otogarında Siirt'ten gelen bir yolcudan şüphelenen sivil narkotik ekipleri yaptıkları arama sonucu 270 Gram esrar yakaladılar. Siirt'ten Marmaris'e ziyarete geldiğini belirten 36 yaşındaki M.Ç emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.


Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Siirt'ten Marmaris'e gelen bir otobüsün yolcusundan şüphelenmeleri üzerine yaptıkları aramada M.Ç ‘nin valizinden 270 gram esrar maddesi buldular. Emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

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