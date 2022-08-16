Marmaris'in araç filosu güçleniyor

Marmaris Belediyesi'nin araç filosu güçlenmeye devam ediyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Marmaris Belediyesi'ne çöp aracı hibe edildi. Aracı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay teslim aldı.

Marmaris Belediyesi'nin araç filosuna bir çöp aracı daha eklendi. Daha temiz bir Marmaris için çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosu 14,5 ton kapasiteli 2022 model çöp kamyonuyla güçlendirildi. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çöp kamyonunu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay teslim aldı.

Başkan Oktay, aracın ilçeye kazandırılmasına katkı sağlayan yöneticilere ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, “Marmaris hizmetin en iyisine layık. Ekip arkadaşlarımla birlikte en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemize Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çöp kamyonu ile araç filomuzu güçlendirdik. Daha temiz bir Marmaris için çalışmalara devam edeceğiz” dedi.