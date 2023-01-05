Marmaris'in Destek Hizmetleri Müdürlüğü daha modern bir kent için çalışıyor

Destek Hizmetleri Müdürlüğü geride bıraktığımız 2022 yılında da çalışmalarını aralıksız sürdürerek, Marmaris sınırları içerisinde kent mobilyalarından, köprü ve korkuluklara, plajlara şemsiye montajından, parklardaki kameralara kadar geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürdü. Makine-araç parkına bağlı olarak çalışan demir atölyesi, marangoz atölyesi, tamir atölyesi, oto-elektrik atölyesi, kaporta-boya atölyesi, lastik-yağ atölyesi, elektrik tesisat atölyesi, klima bakım atölyesi ve sıhhi tesisat atölyesi yıl boyunca hem üretim yaptı hem de bozulan veya yıpranan makine ve eşyaların tamir, bakım-onarımını gerçekleştirdi.

300 adet yeni bank imalatı yapıldı

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2022 yılı içinde 300 adet bank imalatı yapıldı. Yeni banklar talepler doğrultusunda birçok noktaya eklenirken; Orhaniye, Bozburun ve Söğüt Mahallerinde eskiyen yaklaşık 30 adet bank da yenisi ile değiştirildi. Öte yandan Kapalı Çarşı, Marmaris sahil ve İçmeler yürüyüş yollarına da araç girmemesi için 500 metre uzunluğunda turuncu duba imalatı ve montajı yapıldı. Halk plajlarına ise ek olarak 130 adet daha şemsiye yerleştirildi. Erkan Işıksal Spor Tesisleri, Kapalı Çarşı, çok amaçlı salonlar, Pazar yerleri, Söğüt-Karaca muhtarlık ofislerinde de yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.