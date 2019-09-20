Marmaris'in eski Kaymakamı bu defa sanatçı kimliği ile halkla buluşuyor

Marmaris'te 1998'de başladığı Kaymakamlık görevinden 2003 yılında terfi ederek Osmaniye Valisi olarak ayrılan Vali İsa Küçük, “Şiirin Öteki yüzü Fotoğraf Sergisi” ile bu kez sanatçı kimliğiyle, Marmarisliler'le buluşacak.

Vali İsa Küçük'ün şiirleri ve onlardan esinle Ahmet Özer Başoğlan'ın çektiği fotoğraflardan oluşan Şiirin Öteki yüzü Fotoğraf Sergisi, 23 Eylül'de Saat 17:00de Marmaris kalesinde açılacak.

Marmaris Halkına ve ilçeye olan özlemini dile getiren halen Merkez Valisi olan İsa Küçük sergisini tüm Marmarislileri beklediğini belirterek “Sergimiz bir yanı ile fotoğraf, bir yanı ile şiir sergisi. Sanatın farklı yansımalarını bir sergide buluşturma ve bir duyguda harmanlama çabasıdır. Her iki sanat ve sanatçı ayrı ayrı değerler olmakla birlikte birlikteliğin uyumu içerisinde yeni bir eser meydana getirmişlerdir. Bu ortak eser, tam olarak bu sergide vücut bulacak. Bu özelliği ile de şehrin kültürel dokusuna ve estetiğine katkıda bulunacağına, daha da önemlisi gençlerin ufuklarını genişleteceğine ve sanat ile ilgilenen herkes için farklı anlamlar ve heyecanlar oluşturacağına inanıyoruz” diyerek sergiye herkesin davetli olduğunu belirtti.