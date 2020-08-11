İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmaris'in göbeğinde ticari taksi cayır cayır yandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir ticari taksi müşteri beklediği sırada aniden yandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ticari taksi müşteri beklediği sırada aniden yandı. Kısa sürede alev topuna dönen aracı çevredeki vatandaşlar ve kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Olayda kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı olurken, alevlerin çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürülmesi de herkese derin nefes aldırdı.


Olay gece yarısı Atatürk Caddesi üzerindeki 19 Mayıs Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48T4331 plakalı ticari taksi şoförü Erkan A. içinde olduğu bir sırada aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen ticari taksideki yangına bir yandan vatandaşlar müdahale ederken diğer yandan da durum itfaiyeye bildirilerek yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını alevler diğer araçlara sıçramadan söndürdü.


Yangının aracın LPG tankındaki sızıntıdan çıktığının tahmin edildiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.