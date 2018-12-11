Marmaris'in gururu oldular

Menteşe'de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen ‘Yenice Mahallesi Satranç Turnuvası'nda Marmaris'i temsil eden Muhammet Öztürk ikinci, Barış Çataroğlu ise üçüncü oldu.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Menteşe İlçe Temsilciliği ile Menteşe Belediye Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen ‘Yenice Mahallesi Satranç Turnuvası' geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Menteşe ve Yenice mahallesinde satranç sporunu sevdirmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla organize edilen, Yenice İlk ve Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada sıralama 7 tur sonunda belirlendi. İlk üç dereceye Marmaris'ten iki isim girdi. Gazel Bozoğlu birinci olurken Marmaris'ten turnuvaya katılan Muhammet Öztürk ikinci, Barış Çataroğlu ise üçüncülüğü elde etti. İlk 3'e girenlere kupa, madalya ve çam balı balının yanı sıra Okul Müdürü Okan Çınar tarafından kitap hediye edildi. Okan Çınar, satrancın, Atatürk'ün işaret ettiği gibi zeki, çalışkan ve ahlaklı sporcular yetişmesi açsısından büyük önem taşıdığını vurguladı, “Umarım bu başarılı çocuklarımız Ata'mızın izinden ayrılmaz” ifadelerini kullandı.

Sporculara kupa ile madalyalarını veren TSF Menteşe Temsilcisi ve turnuva başhakemi Barış Öztürk, çocukların çok zor şartlarda satranç eğitimi aldığını, turnuvaya katıldığını belirterek kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin konuya daha ilgili olması, destek vermesi gerektiğini dile getirdi.