Marmaris'in ilk depremzede bebeği dünyaya gözlerini açtı

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Antakya'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Pancar ailesinin üçüncü oğlu dünyaya gözlerini açtı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve depremin ardından 2 çocuğu ve kocası ile Marmaris'te bir otelde konaklamaya başlayan 35 yaşındaki Dilek Pancar üçüncü evladını Doğum Uzmanı Op. Dr. Servet Baysal'ın müdahalesi ile sezaryen ile dünyaya getirdi. 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelen ve 'Şemsettin Umut' adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sevinç hüzün bir arada

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da evlerinin tamamen yıkıldığını ifade eden Aşkın Pancar, "Üçüncü bebeğimiz Marmaris'te gayet sağlıklı şekilde dünyaya geldi, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bize kapılarını açtılar, Allah razı olsun hepsinden. Herkese ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. İnanın şu an ne sevinç biliyoruz, ne üzülebiliyoruz. Çok can kaybımız var. Sadece ailemden değil, bütün Hatay benim ailem, bütün ölenler ailemiz. Biliyorsunuz Hatay medeniyetler şehri olarak adlandırılır. Hepimiz kardeşçe yaşıyoruz, kardeşçe büyüdük. O yüzden çok can kaybımız var. Hepimizin başı sağ olsun. Bebeğimizin adını 'Şemsettin' koyduk. Kayın babamın adı, biz öyle karar vermiştik o yüzden de değiştirmedik. Bazıları da adı için 'Umut' olsun dediler. Onu da ilave ederek 'Şemsettin Umut' koyacağız" şeklinde konuştu.

"İnşallah bebeğim umut olur, uğurlu gelir"

Üçüncü çocuğunu kucağına Marmaris'te alan Biyoloji Öğretmeni Dilek Pancar, "Şu an ilk defa böyle yoğun bir duygu içindeyim. Hem Hatay'ın depremden sonraki durumu, hem de bebeğimin mutluluğu. Karışık duygular bunlar. Yani sevinelim mi üzülelim mi? Ya da hayatta kaldığımı mı sevineyim? Birkaç akrabamız mı kaybettik, onlara mı üzülelim? Ama inşallah bebeğim umut olur, uğurlu gelir. Allah devletimizden de razı olsun devletimiz çok büyük" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü İnce ziyaret etti

Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce, doğum yapan depremzede Dilek Pancar ve ailesini ziyaret etti. Dr. İnce, "İlçemizde bulunan bir özel hastanede depremzede ailelerimizden ilk doğum gerçekleşti. Dilek hanımın Şemseddin isminde bir bebeği dünyaya geldi. Hayırlı olsun. Kendilerine 'gözün aydın' demeye dedik ve aileye iyi dileklerimizi ilettik. İlçemizde yaklaşık 5 bin civarında bir depremzede ailemiz var. Onların ilk sağlık taramalarını uygulama otelimizde gerçekleştiriyoruz. Hala gelenlerimiz de mevcut. Acil durumları olanları hastanelerimizde sevk ediyoruz. Elimizden gelen imkanlar ölçüsünde revirimizde ilk pansumanlarını müdahalelerini yapıyoruz. Gebelerimizi tespit ediyoruz, aşılaması olan çocuklarımızı tespit ediyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak şu anda mevcutta yaklaşık olarak 10'a yakın bir gebemiz var. İlk doğumumuzu gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de devam edecek süreçte doğumlarımız olacak. Bunların her birinin takiplerini yapacağız. Kimseyi mağdur etmeden hem ileriki dönemdeki takiplerini hem doğumlarını ilçemizde gerçekleştirip gerçekleştirmeye sağlayacağız. Gerek özel gerekse de devlet hastaneleri ile Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu.