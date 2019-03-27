Marmaris'in ilk termal tesisinin açılışını Bakan Ersoy yaptı

Marmaris'in ilk termal tesisin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle gerçekleşti. Termal tesislerin yaygınlaştırılması ile turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Marmaris'te otelciler termal su heyecanını yaşıyor. İlçenin özellikleri arasına tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şimdi de şifa kaynağı termal su eklendi. Mineral değerleri bakımından oldukça zengin olan suyun kanser, cilt, romatizma ve kadın hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtildi. Termal suyun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte ilçede turizmin 12 aya çıkarılması hedefleniyor. Siteler Mahallesi'nde bulunan Grand Yazıcı Club Turban oteli ilçedeki ilk termal tesisini düzenlendiği törenle hizmete açtı. Tesisin açılış kurdelesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kesti. Açılışın ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler termal tesisi gezdi. Günlük 300 ton termal su çıkardıklarını belirten Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkanı Adayı ve Grand Yazıcı Club Turban Otelin sahibi Serkan Yazıcı, “Turizm Bakanımızın gelişiyle termal tesislerimizi açtık. Sağlık bakımından Marmaris'in en önemli nimeti bugün tescillenmiştik. Günlük yaklaşık 300 ton su kapasitesi vardır. 3 ana havuz, 3 tane de tedavi havuzumuzla termal tesisimiz hizmete girmiştir. İnşallah Marmaris'te diğer otellerinde bu termal tesise katılıp Marmaris'in 12 ay turizmine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şuan ki derecesi 24. Türkiye'nin en iyi suyu Marmaris'te. İçilebilir bir su, hamileler ve çocuklar en fazla 20 dakika kalabiliyor.” dedi.