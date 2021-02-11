Marmaris'in kedileri bakım altında

Kedi besleme odağı sayısını 124'e çıkaran Marmaris Belediyesi, 2021'in başlamasıyla birlikte 500'e yakın kediyi kısırlaştırdı.

Marmaris Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak kedilerinin kısırlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılının ilk 40 gününde 500'e yakın kediyi kısırlaştıran ekiplerin en büyük yardımcısı ise mahalle sakinleri oldu. Hisarönü Mahallesi'nde beslediği kedilerin kısırlaştırılması talebinde bulunan bir vatandaşın isteğiyle 31 kedinin operasyonu yapıldı. Mobil araçla bulundukları yerden alınan kedilere geçici bakımevinde kısırlaştırma işlemi yapıldı. Sağlık durumları normale dönen kediler tekrar alındıkları yere bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, “Sokaklarda yaşayan canlarımızın beslenmesi, sağlığı ve güvenliği için aralıksız çalışıyoruz. Besleme odağı sayımızı 124'e çıkardık. Bunun yanı sıra kısırlaştırma operasyonlarımız da devam ediyor. Vatandaşlarımızın da taleplerini değerlendirerek mobil aracımızla aldığımız kedilerimizi bakımevinde operasyona alıyoruz. Sağlıklarına kavuşunca da aldığımız yere bırakıyoruz” dedi.