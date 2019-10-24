Marmaris'in maviliklerini hafta sonu yelkenliler süsleyecek

Marmaris'te bu yıl 30.'su düzenlenen ‘Marmaris Uluslararası Yarış Haftası' 26 Ekim-01 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Hafta sonu başlayacak olan yarışlarda Marmaris'in mavi sularını bin civarındaki yelkencinin 130 yelkenli ile süslemesi bekleniyor.

30 yıldır aralıksız düzenlenen Türkiye'nin ve Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışına bu yıl 12 farklı ülkeden 1000 civarında yelkencinin 130 tekneyle katılması bekleniyor. Tüm gün yarışacak olan yelkenciler, Marmaris'te ağırlanacak. Yarışların, turizm sezonu sona ererken hem sosyal hem de ekonomik olarak Marmaris'e katkı sunması bekleniyor.