Marmaris'in tanıtımı hem batıda, hem de doğuda sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinin turizm payını arttırmak için çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve beraberindeki heyet Almanya'da önemli görüşmeler yaparken, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de İran'ı ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay başta olmak üzere Marmaris Belediyesi yetkilileri ve ilçenin turizmle ilgili kurum temsilcilerinin yeni pazarlar açmak için çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar neticesinde Belediye Başkanı Oktay ve beraberindeki heyet Almanya'yı ziyaret ederken, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Pandemi ve geçen yıl yaşanan büyük yangın felaketinin ardından yeni pazarlar açmaya ve turizm yelpazesini genişletmeye yönelik faaliyetlerini artıran Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Almanya'da düzenlenen Back to Travel 22' isimli organizasyona katıldı. Almanya'nın turizm duayeni Hüseyin Baraner'in organize ettiği ve Marmaris'in onur konuğu olduğu organizasyona Meclis Üyesi Ali Kırlı, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli ve Turizmci Can Eroğlu ile katılan Oktay, Almanya'da pandemi sonrası gerçekleşen en büyük turizm organizasyonunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı organizasyonda Marmaris heyeti Bingen Belediye Başkanı Thomas Feser, Alman Seyahat Acenteleri Birliği (RTK) Başkanı Thomas Bösl ile de özel görüşmeler yaptı. Ayrıca Türkiye'ye çok turist gönderen operatörler ile de toplantılar yapıldı. Alman acenta yetkilileri, uçak firmaları temsilcileri, belediye başkanları ve bölgenin kanaat önderleriyle de görüşen Başkan Oktay ve beraberindekiler, Almanya'da paket tur satışında büyük hacme sahip Türk acentaların oluşturduğu GPTA isimli birliğin Başkanı ve üyeleriyle, Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur'un da hazır bulunduğu bir görüşme gerçekleştirdi.

Almanya görüşmelerinin çok olumlu geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Marmaris'e daha fazla turist gelmesi ve Dalaman'a daha fazla uçak inmesi için neler yapılabileceğini konuştuk. Bingen Belediye Başkanı Thomas Feser Marmaris turizmine destek olacağını belirtirken Alman Seyahat Acenteleri Birliği (RTK) Başkanı Thomas Bösl'le de Eylül ayında ilçemizde Almanya çalıştayı yapmaya karar verdik. Tur operatörleri ile görüşmelerimiz de oldukça olumlu geçti. Mainz Başkonsolosumuz Sedat Tutan'ın da Marmaris'e daha fazla Alman turistin gelmesi için girişimlerde bulunacağını belirtmesi hepimizi mutlu etti” dedi.

Öte yandan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk de YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ile birlikte İran'ın başkenti Tahran'da görüşmeler yaptı. 25 bin koltuk hacmine sahip İran pazarından Marmaris'in daha fazla yararlanması için yapılan ziyarette Öztürk ve Güvenç hava yolu şirket temsilcileri ve acentalarla görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sonucunda iki hava yolu şirketinin bu hafta Dalaman Havalimanı'na uçuşlara başlayacağı ifade edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Öztürk, “Belediye Başkanımız Mehmet Oktay'ın da açıklamalarında dile getirdiği gibi Marmaris'i İran pazarında tanıtmak için çalışmalarımız sürecek” ifadesini kullandı.