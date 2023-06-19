İhlas Haber Ajansı

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Marmaris'in yeşil alanları bakıma alındı

Marmaris’in yeşil alanlarında gece gündüz hummalı bir çalışma var.

Marmaris'in yeşil alanlarında gece gündüz hummalı bir çalışma var. Ekipler parklar, meydanlar ve yeşil alanlarda güzelleştirme faaliyetlerini sürdürüyor.



Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri, ilçenin dört bir yanında durmaksızın çalışmaya devam ediyor. Merkez mahallelerden kırsal mahallelere kadar her noktada çalışan ekipler parklar, yeşil alanlar ve refüjlerde ağaç budama, çim biçme ve yabani ot temizleme gibi işleri tamamlıyor. Trafiğin çok hızlı aktığı caddelerdeki çalışmaları ise daha geç saatlere bırakıyor. Ana caddeler ve sahil yolunda bakım ve çevre düzenleme işlerine devam eden ekipler ayrıca yazlık çiçek dikimi, tamirat, yola taşan dalların budaması gibi faaliyetleri sürdürüyor.

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