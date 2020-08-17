İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marmarisli çocuklar, online eğitimin ilk dersinde maske yapmayı öğrendi

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı Çocuk Atölyesi, Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verdiği derslere online olarak yeniden başladı.

Marmaris Beleidyesi'nin destekleri ile devam eden derslerde minikler online olarak başlayan ilk derste minikler maske yapmayı öğrendi.


Açıldığı günden bu yana aylık programlarla ilk ve orta öğretim çocuklarına yönelik hem eğitici hem de eğlendirici içeriklerle dersler veren İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, yüz yüze eğitime ara verilmesiyle atölyeleri sanal ortama taşıdı. İlk ders 15 Ağustos Cumartesi günü Bilim Parkı'nın sosyal medya hesaplarından gerçekleşti. Bilgisayar başında önceden istenilen malzemeleri hazırlayan çocuklar parkın Fen Bilgisi öğretmeni Simay Eruysal eşliğinde maske yapmayı öğrendi. Online etkinlikler bundan böyle her hafta sonu İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı'nın sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.