Marmarisli miniklerden muhteşem gösteri

Marmaris'te özel bir sanat okulu yıl sonu sergisi düzenledi. Etkinlikte çocuklar yaz akademisinde öğrendikleri kendi becerileri ile yaptıkları objeleri sergileyip kendi yazdıkları öyküleri canlandırdı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Marmaris'te özel bir sanat okulunun yaz programı yıl sonu sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların iletişim becerilerini güçlendirmek, birlikte üretmeyi teşvik etmek, becerilerini ortaya koymak, hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerini desteklemek için 1 Temmuz'da başlayan yaz akademisi Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen yıl sonu sergisi ve çocuklar tarafından hazırlanan drama gösterisiyle sona erdi. Yaz akademisi hakkında bilgi veren okul sorumlusu Cengiz Sezgin, “Ankara'dan gelen drama eğitmenlerimizle birlikte 6-8 yaş ve 9-12 yaş grupları olmak üzere bir aylık bir programımız oldu. Sergimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlenen yıl sonu etkinliğinde Etkinlikte çocuklar yaz akademisinde öğrendikleri kendi becerileri ile yaptıkları objeleri sergileyip kendi yazdıkları öyküleri canlandırdı. Drama eğitmenleri eşliğinde çocuklar tarafından düzenlenen gösteriler aileler tarafından ilgiyle izlendi. Serginin sonunda akademiye katılan öğrencilere sertifikaları verildi.