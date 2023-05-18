Marmarisli motorcular 15'inci yılı kutladı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Türk Chopper Motor Kulübü, 15. kuruluş yılını kulüp üyeleri ve ilçedeki diğer motosiklet kulübü üyeleri ile birlikte kutladı.

Motor sevdalılarının bir araya geldiği Marmaris Türk Chopper Kulubü'nün düzenlediği 15. kuruluş yıldönümü partisinde, Marmaris Enduro Motor Kulübü, Marmaris Motor Kulübü ve Gece Yolcuları Motor Kulübü üyeleri de kutlamalara eşlik etti.

25 yıldır motosiklet kullandığını belirten Türk Chopper Kulübü Marmaris Teşkilat Başkanı Ömer Vatanoğlu ‘' Bugün bizim 15. kuruluş yıldönümümüz, diğer kulüplerden motorcu arkadaşlarımız da yanımızda oldular sağ olsunlar. Motosiklet özgürlüktür herkese tavsiye ediyorum ‘' dedi.

Marmaris Türk Chopper üyeleri 15.yıla hazırladıkları pastayı müzikler ve alkışlar eşliğinde kesmelerinin ardından eğlencelerine devam etti.