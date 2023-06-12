Marmarisli öğrenciler Türkiye ikincisi oldu

Aydın'da gerçekleşen Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası'nda Muğla'yı temsil eden Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Genç Kızlar Satranç Takımı ikincilik kupasını kazandı.

2023 Türkiye Okul Sporları Satranç Türkiye Şampiyonası 51 il 138 takım ve 700'ü aşkın sporcu 7 Haziran , 11 Haziran tarihleri arasında Aydın'da düzenlendi. Muğla'dan katılan Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Genç Kızlar Satranç Takımı rakiplerini teker teker yenerek ikincilik kupasını ve başarı madalyalarını almaya hak kazandı.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa ‘İlçemiz öğrencilerinin tüm branşlarda başarılı olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ailelerine bize bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyorum ‘' diyerek her zaman öğrencileri desteklediklerini belirtti.