Marmarisli öğrencilerden bilimsel icatlar

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Marmaris'in İçmeler Mahallesinde bulunan Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Bilime Sevgi İle Dokunun" sloganı ile gerçekleştirildi. Fuarda öğrencilerin yaptığı değişik icatlar ilgi çekti.

Marmaris'te düzenlenen bilim fuarının açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Sibel Kısa yaptı. Bilim fuarında öğrenciler deneylerini ve icatlarını sergiledi. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin yaptığı görme engellilerinin karanlık sokaklarda görünür hale gelmesi için ışıklı bastonları ve özel eğitim öğrencilerinin eski müzik aletlerini geri dönüştürerek yaptıkları enstrümanlar en çok ilgi gören icatlar arasında yer aldı.

Öğrencilerin yaptıkları icatlar sergiye katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı.