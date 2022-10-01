Marmarisli öğrencilerden itfaiyeciler için anlamlı ders

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Evren Paşa İlköğretim Okulu 7.sınıf öğrencileri Türkçe ve Resim derslerinde İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayıp; şiir yazıp, rap okuyup, resim çizdiler.

Marmaris Evren Paşa İlköğretim Okulu 7.sınıf öğrencileri 25 Eylül-1 Ekim arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası sebebi ile Türkçe dersinde şiir, kompozisyon yazdı, Resim dersinde itfaiye konulu resimler çizdi. Yaşları 12- 13 olan 80 öğrenci çizdikleri resimleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtası ile Marmaris İtfaiye Grup Amirliği'ne ileteceklerini belirttiler.

7.sınıf öğrencisi Tuğra Ayhan yazdığı şiiri rap olarak okuyarak itfaiyeci abi ve ablalarına hediye etti. Tuğra Ayhan yazdığı şiirinde, "Sireni çaldın hayvanları kurtardın, yangın ilerledikçe sen asla durmadın, arabası ile geldi tüm ateşleri yendi kahraman sanki tüm telaşlarımız sona erdi, giysini giydin ormana gittin canını bile hiç düşünmedin" sözlerini rap müzik tarzında söyledi.

Özellikle son iki yıldır çıkan orman yangınları ile mücadele etmiş olan Marmaris'te, 'itfaiye denilince aklınıza ne geliyor?' sorusuna 'orman yangınları' cevabını veren öğrenciler, "Ormanlarda canlarını hiçe ayıp söndürmek için çalışıyorlar, bazen çok zor şartlarda çalışıyorlar ama sonunda yangınları söndürüyorlar. Sadece yangınlarda değil kediler ağaçlarda kalınca da kurtarıyorlar, trafik kazalarında yaralıları arabalardan çıkarmaya yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştular.