Marmarisli öğrencilerden ‘şiddet' konulu drama

Marmarisli liseli öğrenciler ‘şiddet' konulu drama gösterisi sahneledi.

Marmaris İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri rehber öğretmenleri Filiz Uslu eşliğinde, tek perdelik drama gösterisi sergilediler. Okulun konferans salonunda sahnelenen oyunda, şiddet konusuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla şiddetin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamışlar. Oyunda Zeynep Ceren Peker, Hasan Çolakkadı, Aleyna Noyan, Rojin Ecer, Ahmet Gün, Burak Ölmez ve Yusuf Baydede'nin rol aldı. Oyunda öğrenciler, yaşamlarında şiddeti deneyimlemiş yedi farklı karakterin duygu ve düşüncelerini yansıtarak şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturmayı amaçladı. Şiddetin kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalıştıklarını belirten Zeynep Ceren Peker, “Şiddet günümüzde çok yakıcı olan bir olaydır. Günümüz gençlerine, şiddetin ne kadar kötü bir şey olduğunu, yapılmaması gerektiğini, insanlara ne kadar zarar verdiğini anlamak için bu dramayı oynuyoruz.” dedi. Oyunda rol alan bir diğer öğrenci Yusuf Baydede ise, “Hazırladığımız gösteri, amacımız şiddeti anlatmak. Şiddet uygulayan kişilerin şiddet yapmamasını anlatmaya çalışıyoruz. Şiddet bazen kadına, şiddet gence, yaşlıya, çocuğa bazen de bir hayvana şiddet uygulanabiliyor. Nasıl ki şiddet bulaşıcı, sevgi de bulaşıcıdır. Bizler şiddetin sesini değil, sevginin dilini çoğaltmalıyız. Bizi insan yapan değerlerimizi bulmak zorundayız" dedi.